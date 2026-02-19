Ma come stanno gli 'esclusi eccellenti'? Una lunga lista tra infortuni e scelte di comodo

La lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League parla chiaro: tante davvero per scelta o per obbligo, le ‘esclusioni eccellenti’.

De Gea

Ma come stanno tutti questi giocatori che non prenderanno parte alla gara contro lo Jagiellonia? Per De Gea c'è la sublussazione del dito medio della mano sinistra rimediata a Como. Il portierone sarà presente contro il Pisa in campionato.

Solomon e Gudmundsson

Stesso discorso per Solomon che però, a differenza del suo compagno di squadra, è alle prese con l'influenza. C'è poi Gudmundsson che ha subito un infortunio alla caviglia col Torino. L'obiettivo è quello di riaverlo tra i convocati lunedì prossimo.

Gli altri

Sono rimasti a Firenze per scelta pure Kean e Dodo che vengono fatti riposare, più gli altri giocatori che sono rimasti fuori dalla lista Uefa: Brescianini, Rugani e Christensen.