Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina in riferimento alle big partite male: “Da Mourinho posso aspettarmi questa centralità, se lui non crede più nella Roma che vince allora crolla il castello. Ma sono molto colpito dalla Lazio, non riesco a capire cosa sia successo. Sarri ha cominciato a contestare tutto e Lotito è sparito, così non è più un gruppo. Lo è, al contrario, la Fiorentina”.

Su Fagioli: “Punizione molto tenera per lui. Io avrei mandato un messaggio molto più forte, era necessario per far capire ai giovani che queste cose non si possono fare”.