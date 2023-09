UFFICIALE: dopo appena una stagione, Luka Jovic saluta la Fiorentina. La formula della cessione

Luka Jovic saluta la Fiorentina dopo una sola stagione. Nell'ultimo giorno di mercato è avvenuta la sua cessione al Milan. A titolo definitivo, nonostante le ultime voci parlassero di un trasferimento in prestito secco. Di seguito il comunicatodella società rossonera:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luka Jović”.

E poi: “L'attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024. Nato a Loznica, il 23 dicembre 1997, Luka cresce nel settore giovanile della Stella Rossa dove esordisce in prima squadra il 28 maggio 2014 contro il Vojvodina. Con la Stella Rossa disputa 48 partite siglando 13 reti. Nel febbraio 2016 viene acquistato dal Benfica dove si ferma per una sola stagione prima di passare all'Eintracht Francoforte; con la formazione tedesca totalizza 75 presenze realizzando 36 reti. Il 4 giugno 2019 Luka passa al Real Madrid (32 presenze, 2 reti) e nel gennaio 2021 ritorna in prestito all'Eintracht (18 presenze, 4 goal). A fine prestito rientra a Madrid per la stagione 2021/22 (19 presenze, 1 rete). Nel luglio 2021 Jović si trasferisce alla Fiorentina dove disputa 50 partite realizzando 13 reti. Con la nazionale Serba Jović vanta 30 presenze con 10 reti all’attivo. Luka Jović vestirà la maglia numero 15”.