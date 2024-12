Mandorlini: "Palladino prepara bene le partite. Contro certi avversari, come il Cagliari, conta fare risultato indipendentemente da come giochi"

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Gli allenatori devono dire le cose che fanno bene al gruppo, e Palladino è molto bravo in questo. Non conta chi gioca titolare, conta solo il risultato e la Fiorentina sta facendo benissimo in tal senso. Si vede che le partite vengono preparate in gruppo e non basandosi sui singoli”.

“Fiorentina intelligente contro il Cagliari”

Poi ha aggiunto: “L'allenatore fa delle scelte in base alla propria identità di gioco, ma il lavoro viene fatto da tutto lo staff a 360 gradi. A volte ci sono delle partite, come quella con il Cagliari, in cui conta di più avere una solidità difensiva. Non puoi giocare sempre allo stesso modo, contro un avversario chiuso la Fiorentina l'ha interpretata bene”.