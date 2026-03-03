Beltran: "Mi piacerebbe rimanere al Valencia. Non ci sono trattative con la Fiorentina. In futuro..."

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran sta disputando l'attuale stagione al Valencia. E tra alti e bassi sta riuscendo a farsi apprezzare in Spagna. A tal proposito, a DAZN, ha accennato le possibilità sul suo futuro.

“Vorrei continuare al Valencia. Ma non ci sono trattative”

“Vorrei continuare in una squadra come il Valencia. Per ora non ci sono stati contatti per il mio futuro, vediamo. Fiorentina? Non ci sono opzioni per l'acquisto a titolo definitivo, non esistono clausole. Magari ci sarà una trattativa, ma a quanto so io non c'è niente di concreto. Semmai ci sarà dopo che il prestito sarà finito”.

“Lo stadio è incredibile”

Sul Valencia: “So che non è un anno molto positivo, però è notevole vedere il pubblico. Il Mestalla è fantastico, così come la sua gente. Ci sono 45mila persone a ogni partita che giochiamo”.