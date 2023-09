Thiago Motta: "Orsolini ha appena rinnovato, sul mercato abbiamo fatto un bel lavoro. Fiorentina? Un club che ha grande potere economico"

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto direttamente dalla premiazione del ‘Nereo Rocco’ commentando anche la formazione di Vincenzo Italiano:

"La Fiorentina è una grande squadra. Ha giocatori di livello e anche un potere economico importante. E' una di quelle squadre che possono competere per i posti che valgono l'Europa".

Poi sul mercato e Orsolini: “Sul mercato estivo abbiamo fatto un buon lavoro anche se, per tutti, non è stato facile. Abbiamo fatto la prima gara di Coppa Italia e le prime tre giornate, la squadra per il momento sta andando bene ma siamo solo all’inizio. Riccardo ci è stato di grande aiuto l'anno scorso. Adesso rimane con noi, ha appena rinnovato”.