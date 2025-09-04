I lunghi viaggi dei Nazionali rischiano di sconvolgere i piani di Conte in vista della Fiorentina: in due rischiano il posto

Al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali la Fiorentina di Stefano Pioli sarà impegnata nel tosto big match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte, Campione d’Italia uscente. E nel fare il punto della situazione in casa partenopea, quest’oggi la Gazzetta dello Sport ha sottolineato come in vista del difficile tour de force che terrà impegnati gli azzurri fino ad ottobre. La rose sottolinea come il tecnico salentino possa essere condizionato nelle scelte dalle relative condizioni fisiche di quelli che stanno impegnati con le proprie rappresentative.

Conte alla prese con i rientri: il Napoli rischia di perdere due big

Nei prossimi 10 giorni infatti, saranno 6 i giocatori del Napoli impegnati nelle qualificazioni per il mondiale: stiamo parlando di De Bruyne, Lang, Lobotka, Anguissa ed Elmas, che per motivazioni logistiche hanno dovuto fissare il loro rientro a Castel Volturno. Tutti e 5 giocheranno a ridosso della prossima trasferta del Franchi, e per questo Conte potrebbe esser costretto a cambiare qualcosa.

Il punto della situazione su Anguissa e Olivera

Particolare attenzione per due casi specifici: Anguissa e Mathias Olivera. Il centrocampista del Camerun sarà impegnato martedì a Capo Verde, mentre il terzino sinistro dell’Uruguay giocherà mercoledì contro il Cile. Olivera dunque non potrà fare ritorno in Italia prima di giovedì sera, appena 48 ore prima della gara di Firenze appunto contro la Fiorentina. Due situazioni diverse ma molto simili, che potrebbero portare il tecnico salentino a rimescolare le carte in tavola in vista della sfida a Stefano Pioli.