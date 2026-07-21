Prosegue il mercato dei giovani. Galloppa segue un terzino viola, ma su di lui c'è un'altra emiliana oltre al Modena
C'è ancora movimento nel mercato dei giovani calciatori della Fiorentina. Tra i nomi in uscita c'è quello di Niccolò Trapani, terzino classe 2006, recentemente campione d'Italia con la Primavera viola.
Galloppa sempre alla finestra
Secondo quanto riporta La Gazzetta di Reggio Emilia, sul calciatore c'è l'interesse del Modena di Galloppa, che dopo aver chiesto e ottenuto Bianco, segue altri ragazzi gigliati, tra cui anche Braschi.
Doppio interesse emiliano
Ma i canarini non sarebbero l'unica squadra emiliana a tenere Trapani nel mirino. Anche la Reggiana sarebbe interessata al terzino viola.
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