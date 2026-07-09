Il capitano della Primavera è pronto a spiccare il volo: su Trapani è forte l'interesse di un club di Serie B

Oltre ai colpi per la prima squadra, la dirigenza della Fiorentina si sta continuando a muovere in altri mercati per piazzare i giovani della Primavera che ormai a causa dell'età saranno costretti a lasciare Firenze per iniziare la prima esperienza tra i grandi. E tra questi c'è anche il capitano viola Niccolò Trapani.

Un club di Serie B affonda il colpo per Trapani

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da PianetaSerieB, il giovane terzino della Fiorentina è finito nella lista dei desiderati di un club di Serie B. Stiamo parlando del Modena, allenato dall'ex Primavera viola Daniele Galloppa avrebbe intavolato i primi contatti con il club gigliato per assicurarsi il difensore, ovviamente sotto esplicita richiesta del tecnico. Già nella prossima settimana potrebbe muoversi qualcosa.