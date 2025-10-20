La Femminile si ferma: ecco le calciatrici della Fiorentina che partiranno per la sosta nazionali
L'allenatore Pablo Piñones-Arce
Dopo l'incredibile successo all'ultimo respiro contro il Milan, si ferma la Fiorentina femminile. La Serie A Women infatti si arresta nel weekend valido per la sosta internazionale, ma alcune delle ragazze viola no.
Severini punto fisso per le Azzurre
Alcune di loro infatti viaggeranno in Europa per giocare con le proprie Nazionali. Per l'Italia amichevoli contro Giappone e Brasile per Emma Severini. Per le Azzurre Under 23 invece Della Peruta ha ottenuto la convocazione.
Piñones-Arce senza mezza squadra
In Danimarca andranno invece Bredgaard e Faerge, oltre a Snerle. Il portiere Fiskerstrand andrà a difendere i pali della sua Norvegia. Van Der Zanden contro Polonia e Canada con l'Olanda, mentre a finire Johansen sarà impegnata con la Norvegia Under 23. Insomma, diverse assenze per mister Piñones-Arce.
