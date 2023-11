La Fiorentina vuole riflettere su Pierozzi, ma sul suo contratto ha il coltello dalla parte del manico: ecco perché

Niccolò Pierozzi è tra i giocatori della Fiorentina con il contratto in scadenza nel giugno 2024. La società viola, infatti, vuole vedere l'evolversi della sua stagione per capire quali mosse fare in vista del prossimo futuro. Negli scorsi giorni si è parlato anche di una possibile cessione in prestito, ma in questo caso il suo contratto andrebbe comunque prolungato, oltre al fatto che Dodo dovrebbe rientrare a pieno regime a disposizione di Italiano.

Sul prolungamento di contratto, però, la società viola non è affatto preoccupata, visto che come riporta tuttomercatoweb.com, nel suo accordo c'è un'opzione, in favore della Fiorentina, per allungare la scadenza al 2025.