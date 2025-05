Ranieri: "Avrei voluto allenare Bove. L'anno scorso chiamai Mourinho, ma lui..."

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa, all'antivigilia della gara di domenica sera contro il Milan, ha toccato vari temi legati alla partita e ha svelato anche un retroscena sul conto di Edoardo Bove, che oggi spegne 23 candeline.

“Volevo portarlo a Cagliari…”

“Voi non lo sapete - ha detto Ranieri ai giornalisti presenti - ma l'anno scorso, quand'ero a Cagliari, chiamai Mourinho e gli chiesi se potevo prendere in prestito Bove. Lui mi disse categoricamente ‘No, lo tengo qua’. Gli faccio i migliori auguri e che possa realizzare tutto ciò che desidera. Non lo conosco di persona, ma basta poco per capire quanto sia intelligente quel ragazzo".