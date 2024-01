Cioffi: "Non vedo perché Samardzic non dovrebbe giocare. Zemura? Non so se ce lo avremo per la Fiorentina"

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio e ha parlato delle condizioni di Zemura e anche della situazione del partente Samardzic:

Zemura in dubbio per Firenze

“Zemura ha avuto un infortunio delicato, tornerà con noi settimana prossima, ma se rispondesse bene potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina”.

Samardzic?

Cioffi ha poi parlato di Samardzic, cercato con forza dal Napoli: "Io alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perchè non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare".