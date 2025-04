E nella top ten delle Wags più ricche del 2025 spunta Edurne De Gea. Un bel carico di euro per la moglie del portierone viola

Non solo i calciatori, ma anche mogli e fidanzati degli stessi non se la passano affatto male. Questo perché spesso sono persone famose a loro volta e che perseguono attività redditizie.

E allora si scopre che nella top ten delle Wags più ricche del 2025, stilata dal Daily Mail, c'è anche la moglie del portiere della Fiorentina, David De Gea, vale a dire Edurne Garcia.

Edurne è decima, con 20 milioni di euro. E' nota da quasi due decenni in Spagna per il fatto di essere una cantante, attrice e presentatrice televisiva. Ha pubblicato sette album in studio e alcuni singoli sono entrati nella Top 40 spagnola.

Sul podio invece troviamo Victoria Beckham, prima in assoluto con 86 milioni, poi Pilar Rubio Ramos con 70 e Anna Lewandowska con 53 milioni.