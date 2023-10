Bocci: "Maxime Lopez non è davvero questo e Sottil non cresce, è un guaio. Su Biraghi è stato fatto un errore in buona fede"

L'analisi sul momento viola da parte di Alessandro Bocci del Corriere della Sera, a Radio Bruno:

"La Fiorentina deve trovare la continuità di prestazione all’interno della stessa partita, è pericolosamente altalenante. I secondi tempi con Lecce e Frosinone sono stati deludenti, vicini alla prima ora con il Ferencvaros. Il rendimento dei singoli ha un po’ condizionato giovedì, Lopez si vede che è timido ancora e non è questo il giocatore del Sassuolo, purtroppo Sottil non cresce ed è un guaio. Biraghi? Voglio essere indulgente, credo che si siano parlati con Italiano e voleva recuperare in fretta anche per la Nazionale. E’ stato un errore forzare ma un errore in buona fede.

Il Napoli è diverso, l’ho visto prima e dopo la trasformazione ma ha fatto un po’ pace con se stesso. Garcia ha fatto un passo indietro e ora il Napoli non è quello che ha pareggiato a Bologna e Genova, è più vicino a quello dell’anno scorso. Bisogna vedere quanto la Fiorentina ci arriva spremuta a livello di testa.

Parisi? In prospettiva è più forte di Biraghi ma oggi servono tutti e due, nel calcio attuale non si possono mettere da parte i singoli".