Vince la Reggiana nel segno di Bianco: prima rete per il centrocampista della Fiorentina. In gol anche un ex viola

Gol e vittoria per Bianco

Primo centro di Alessandro Bianco con la maglia della Reggiana in Serie B. Gol e vittoria per il centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina, che ha siglato il gol del vantaggio per gli emiliani.

3-2 firmato da Gondo

Partita che poi è terminata 3-2 per la Reggiana che ha battuto il Sudtirol. A firmare il successo anche Cedric Gondo, ex attaccante della Primavera Viola che ha segnato per la squadra di Bianco, sempre titolare e punto fermo della formazione di Nesta. Reggiana che resta nelle zone calde della bassa classifica, ma che può prendere ossigeno grazie a questa buona prestazione di Bianco.