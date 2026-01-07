La Fiorentina Primavera avanza ai quarti di Coppa Italia battendo 3-1 il Napoli l'allenatore gigliato Daniele Galloppa si è espresso con soddisfazione ai canali ufficiali viola al termine della gara.

‘La Coppa Italia è sempre un obiettivo’

"Sono molto soddisfatto e faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo creato tantissimo, prestazione seria e di qualità. La Coppa Italia è sempre un obiettivo, sappiamo che con tre partite sei in finale. Lo scorso anno siamo usciti ai rigori e non meritavamo di abbandonare la Coppa, è assolutamente un obiettivo. Il campionato è molto equilibrato quest'anno, tantissime squadre in pochi punti, dobbiamo farci trovare pronti contro la Juventus, speriamo di giocare da Fiorentina".

‘Felice per il primo gol in Primavera’

Parla così poi il difensore viola Batignani, oggi autore della rete del 2-1: "Molto contento del primo gol in Primavera, ci aspettano partite importanti e vediamo di fare bene. La Juventus? Ci aspetta una grande partita, proveremo a dare tutto per tornare dove meritiamo".