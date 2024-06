Bocci: "Palladino ha il difficile compito di inseguire Italiano e di capire cos'è il doppio impegno. La società si gioca tanto"

Il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole sul mercato: “La società chiaramente si gioca tanto. Sono arrivate parole importanti dopo la ripartenza, adesso vedremo cosa succederà”.

“Palladino? Compito difficile”

Su Palladino: “Ha un compito difficile. Non sarà affatto banale fare meglio di Italiano, che ha sempre fatto rendere la squadra a disposizione meglio dell’effettivo valore. L’attuale tecnico dovrà vivere il primo anno imparando le dinamiche del doppio impegno, non ha esperienza internazionale. A Monza si sono viste ottime cose, ma dovrà replicarle in una piazza che aggiunge pressione come Firenze”.