Marotta: "Ho notato grandi miglioramenti da parte della Fiorentina, sta crescendo di anno in anno"

L'Inter ha cominciato questo campionato in maniera perfetta con cinque vittorie in cinque partite. Ne ha fatto le spese anche la Fiorentina di questa dimostrazione di forza, almeno in questa fase iniziale, del club nerazzurro però è a cinque punti dalla squadra allenata da Inzaghi.

L'AD dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a Radio Anch'io Sport, ha parlato della lotta scudetto e ha fatto riferimento anche alla compagine viola: “Quali formazioni temo di più? Io credo che lo scudetto, ce lo insegnano le statistiche degli ultimi venti-trent'anni, sia ad appannaggio più o meno delle stesse squadre. Quindi il Milan, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, la Roma, la Lazio. Attorno a queste squadre è da trovare il vincitore. Ho notato Grandi miglioramenti da parte della Fiorentina che sta crescendo di anno in anno. Per cui io credo che la griglia si debba restringere a queste squadre”.