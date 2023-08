E da stamani l'insegna del Viola Park campeggia sul Pian di Ripoli. FOTO

Il nome completo, come ormai si sa da tempo, anche se la scritta è semicoperta, sarà “Rocco B. Commisso Viola Park”, ma il nome con cui tutti lo chiameranno è e resta solo la parte finale. Da stamani il totem con l’insegna del centro sportivo della Fiorentina e la scritta “Viola Park” campeggia in via Pian di Ripoli, davanti all’ingresso principale.

Alcuni operai stanno terminando le opere di abbellimento con piante, dell’aiuola spartitraffico tra la strada e l’accesso al centro sportivo. Sul campo più vicino a via Pian di Ripoli si allenano le giovanili viola, una presenza sufficiente a giustificare la presenza di alcuni tifosi a collo ritto per vedere il più possibile al di là della recinzione del Viola Park.

Ecco le foto realizzate da quiantella.it: