Due possibili uscite all'orizzonte: il Milan pensa a Terracciano, Nzola può rimanere in Toscana

Arrivano aggiornamenti di mercato (in uscita) da Sky Sport. L'ex portiere gigliato Sportiello può lasciare il Milan, sul classe 1992 ci sono l’Atalanta e la Cremonese. Al suo posto, il club rossonero virerebbe su Pietro Terracciano come vice di Maignan. La riserva di De Gea è finita nel mirino anche della Cremonese, che cerca invece un titolare per il ritorno in Serie A.

Nzola può rimanere in Serie A

Sempre Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela che M’Bala Nzola potrebbe lasciare la Fiorentina. L’angolano è reduce dall’esperienza in Francia con la maglia del Lens e interessa al Pisa. Domani è in programma un incontro con la società nerazzurra neopromossa in Serie A.