Ezio Sella, ex calciatore anche della Fiorentina, poi a lungo nello staff della Roma, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno analizzando l'operato di Palladino alla guida della Fiorentina, anche e soprattutto in vista della sfida di domani contro la Roma.

“Partita importantissima per entrambe, in match del genere l'adrenalina la fa da padrona, la fatica passa un po' in secondo piano. La Roma ha il vantaggio di non aver giocato il turno infrasettimanale come i viola, ma ciò che farà la differenza è l'approccio mentale”

“Palladino è arrivato in una situazione complicata e ha trasformato la Fiorentina con intelligenza e coraggio. Ha il merito di aver valorizzato la rosa, penso a Kean che sta tornando a livelli importanti e soprattutto a Mandragora, che ormai è un centrocampista completo anche in ottica Nazionale. Tutti questi miglioramenti sono figli di lavoro sul campo”

“Palladino accostato alla Roma? Non credo sia il momento giusto, ha ancora tanto da dare a Firenze e Firenze a lui. Roma è una piazza molto esigente, dove l'esperienza conta, io credo che dovrebbe restare un altro anno alla guida dei viola: con qualche innesto mirato, questa squadra può veramente puntare alla Champions”