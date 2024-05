L'Udinese agguanta il Napoli nei minuti di recupero, la Fiorentina può sorridere: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' appena terminata Udinese-Napoli, gara che riguardava da molto vicino la Fiorentina. I campani, infatti, prima di questa partita avevano gli stessi punti in classifica dei Viola, fermata ieri sul campo del Verona. Il match si è animato nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso sullo zero a zero.

Success nega la gioia all'ultimo minuto a Calzona

Ci ha pensato il solito Victor Osimhen a bucare Okoye con un colpo di testa che prima ha centrato il palo e poi si è insaccato alle spalle dell'estremo difensore bianconero. Al Napoli è stata successivamente annullata una rete per fuorigioco dello stesso attaccante nigeriano, che aveva trovato un bel 2-0. Nei minuti di recupero, tuttavia, il Blue Energy Stadium ha potuto esultare: Isaac Success ha imbucato Meret con un tiro che significa un po' di ossigeno per la squadra di Fabio Cannavaro.

Fiorentina che viene staccata solo di misura

Pareggio che dunque dice bene anche alla Fiorentina, che viene staccata di un solo punto dai partenopei. 51 punti per gli azzurri, 50 per i viola; a seguire la classifica aggiornata:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15. * una partita da recuperare