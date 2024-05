Gasperini: "Recupero con la Fiorentina? Gara rinviata per un motivo drammatico, non è colpa nostra se non c'è ancora una data"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato al termine del successo sul campo della Salernitana per 2-1, vittoria arrivata in rimonta dopo l'iniziale vantaggio dei campani. L'allenatore nerazzurro, in conferenza stampa, ha citato anche il match da recuperare contro la Fiorentina, che non venne disputato a causa del malore che colpì l'oggi compianto Joe Barone. Sentite cosa ha detto Gasperini:

Recupero con la Fiorentina?

"Non è colpa nostra se non c'è una data. E' stata rinviata per un motivo drammatico, non era un codice giallo. E a noi hanno messo il recupero con l'Inter tra Milan e Bologna".