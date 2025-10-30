Corriere dello Sport-Stadio: Pioli non molla ma la Fiorentina crolla
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolone sulla prestazione di ieri della Fiorentina è: “Non ci siamo”.
Pagina 12
Sulla gara di San Siro: “Chivu si tira Sucic, Pioli no”. Sottotitolo: “De Gea tiene viva la Fiorentina poi Calha scatena la vera Inter”. Di spalla il commento sugli allenatori: “Chi sa parlare alla squadra”.
Pagina 15
Qui leggiamo: “Basta scuse”. Sottotitolo: “Pioli non molla “Mai pensato a dimettermi”. Di spalla: ”La Viola crolla: De Gea regge finché riesce ma non basta". Presente anche un trafiletto: “Domenica sarà vita o morte”.
