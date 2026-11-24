Il giornalista e tifosissimo della Fiorentina Luca Speciale non le ha mandate a dire dopo la pesante sconfitta contro il Monza, specialmente al ds viola Fabio Paratici.

Sulla partita di Monza

“Una partita da chiudere già nella prima mezz’ora, davanti ad un avversario intimorito, persa invece 3-0. Una sconfitta gravissima e allarmante. Davanti fraseggio e possesso sono lenti e sterili mentre dietro basta tirare e poi ci si deprime facile”.

L'accusa a Paratici

“Decine di milioni spesi per costruire la peggiore difesa della serie A ed una squadra senz’anima adatta solo a mietere allenatori. I più punteranno ancora il dito su Vanoli (perché ha i suoi limiti ma anche perché è più comodo), io su chi lo ha richiamato, perché per me il primo responsabile di questa tragicommedia viola è sempre la star principale, ovvero il “direttore solista”: un luccicante perdente di successo”.