Jovic, la Fiorentina si libera anche del pesante ingaggio del serbo

Un’avventura che ricomincia e una telenovela che finisce. Sono giorni felici per la Fiorentina, in attesa della grande sfida a casa Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria contro il Rapid nei play off di Conference che le consente di riprendere la corsa in Europa dopo la finale dell’anno scorso, sono arrivate sul gong di mercato la cessione del gioiello riluttante, Sofyan Amrabat, il contemporaneo acquisto di un giocatore a lungo inseguito, Maxime Lopez, e il saluto a Luka Jovic, che ormai non faceva più parte del progetto viola e che ha preso la strada del Milan.

L’attaccante serbo aveva soltanto un anno di contratto con opzione per altri due, in pratica è stato ceduto a titolo definitivo. La Viola si è liberata così di un ingaggio, e una presenza, ingombrante. Con gli obiettivi raggiunti nel finale, il bilancio non può che essere positivo.