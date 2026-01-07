E se Baldanzi arrivasse... in cambio di Gudmundsson? Dialoghi preliminari tra Roma e Fiorentina
Il nome di Tommaso Baldanzi gravita da qualche giorno nell'orbita Fiorentina, come possibile rinforzo per il mercato di gennaio. I dubbi in tal senso riguardano il ruolo del calciatore della Roma, una sorta di trequartista o seconda punta che apparentemente non sarebbe facile da inserire nel modulo tattico di Vanoli. La sua posizione, a grandi linea, attualmente potrebbe essere occupata da Gudmundsson o Fazzini.
Ipotesi scambio
Ed ecco dunque che l'arrivo di Baldanzi potrebbe dipendere dall'uscita di qualcun altro. Addirittura, secondo Sport Mediaset, ci sarebbe la possibilità che la Fiorentina intavoli uno scambio con la Roma: Baldanzi in viola, Gudmundsson in giallorosso. Al momento si parla solo di un dialogo tra i club, voluto probabilmente soprattutto dalla Roma a cui Gudmundsson è sempre piaciuto. Da capire però se la Fiorentina vorrà sacrificare l'islandese su cui, comunque, ha investito molto riscattandolo dal Genoa.