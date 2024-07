Paura per l'ex viola Dunga in Brasile: l'ex giocatore viola e la compagna si ribaltano con l'auto in autostrada, ne escono entrambi illesi

L'ex giocatore della Fiorentina Carlos Dunga e la sua compagna sono rimasti coinvolti in brutto incidente stradale in Brasile. Come riferito da varie testate sudamericane, la macchina dell'ex viola si sarebbe ribaltata in autostrada.

L'incidente è avvenuto a Curitiba

L'auto di Dunga stata ritrovata ribaltata in una strada di grande percorrimento nella regione di Curitiba, ma sia lui che la compagna non avrebbero subito ferite gravi e sarebbero stati trasportati in ospedale solo per degli accertamenti.

Niente di grave per Dunga e la compagna

Nonostante il grande spavento la coppia è rimasta sempre cosciente, con Dunga che dopo l'incidente in macchina sembra aver riportato soltanto un taglio sulla testa.