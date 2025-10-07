Barbarez: "Il basso minutaggio di Dzeko con la Fiorentina non è un problema. Anzi, preferirei non giocasse quando..."

Il CT della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha parlato in conferenza stampa anche di Edin Dzeko e del suo basso minutaggio con la maglia della Fiorentina.

Sul minutaggio di Dzeko

“Per me è il minore dei problemi. Anzi, a volte preferirei che giocasse meno, soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali. Non è affatto un problema”.

Senza titolarità

“Abbiamo tre giocatori che non sono titolari nelle loro squadre, per questo è importante che siamo in forma e che abbiano ritmo, solo così possiamo essere degli avversari tosti e concreti in campo”.