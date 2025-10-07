Barbarez: "Il basso minutaggio di Dzeko con la Fiorentina non è un problema. Anzi, preferirei non giocasse quando..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il CT della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha parlato in conferenza stampa anche di Edin Dzeko e del suo basso minutaggio con la maglia della Fiorentina.
Sul minutaggio di Dzeko
“Per me è il minore dei problemi. Anzi, a volte preferirei che giocasse meno, soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali. Non è affatto un problema”.
Senza titolarità
“Abbiamo tre giocatori che non sono titolari nelle loro squadre, per questo è importante che siamo in forma e che abbiano ritmo, solo così possiamo essere degli avversari tosti e concreti in campo”.
