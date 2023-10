Cingolani: "Dico a Beltran di giocare per l'Italia perché ho una brutta notizia per lui, qui non lo farà mai"

Il giornalista argentino e volto noto di TyC, Rodolfo Cingolani, è stato molto diretto nei confronti dell'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran.

In diretta tv ci ha tenuto a dare il proprio consiglio al calciatore viola, spiegando: “A lui direi di giocare per l'Italia, proprio come a Soulè. Ho una brutta notizia per entrambi: qui non giocheranno mai. Ci sono Lautaro Martinez e Julian Alvarez che stanno distruggendo tutto in Europa. Questa selezione non verrà modificata per i prossimi quattro anni”.

Fino a quando Beltran non farà il suo esordio con l'albiceleste avrà la possibilità di essere convocato, eventualmente, anche per l'Italia e seguire la strada intrapresa dal suo connazionale Retegui, in possesso del doppio passaporto (argentino e italiano appunto).