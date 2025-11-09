Ci sono due capoliste e una è l'Inter che si vendica della Lazio nel posticipo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiusa sul 2-0 per l'Inter l'ultima gara di giornata della Serie A, ultimo turno prima della pausa Nazionali di novembre. I nerazzurri hanno battuto la Lazio, vendicandosi dell'ultima sfida di maggio che gli era costata lo Scudetto. Un gol per tempo, con la rete di Lautaro Martinez dopo appena tre minuti.

Nella ripresa invece il raddoppio di Bonny, su assist basso di Dimarco mentre il 3-0 di Zielinski è stato annullato dopo una revisione al Var.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 24, Roma 24, Napoli 22, Milan 22, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Lecce 10, Cagliari 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.