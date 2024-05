Calzona: "Abbiamo fatto la prestazione contro la Fiorentina, mica roba da poco. Loro hanno segnato due gol con tre occasioni, ci va sempre così"

A Dazn le parole anche del tecnico del Napoli, Francesco Calzona dopo il pari contro la Fiorentina:

“Oggi mi fa male poco perché la squadra ha fatto la prestazione, giocavamo contro la Fiorentina che non è un avversario da poco. La squadra mi è piaciuta per mezz’ora, poi dopo il loro pareggio la squadra si è disunita una decina di minuti. Nel secondo tempo poi abbiamo alzato il baricentro, abbiamo fatto una buona partita pur senza vincere. Eravamo e siamo condannati a vincere e questo pareggio non ci aiuta. Fragilità? Abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato, lo score dice che la Fiorentina ha avuto tre occasioni da gol e su due ha segnato. A noi ci condanna sempre questo, abbiamo una media altissima di realizzazione degli avversari”.