Squalificato un ex viola, ma tornerà al Franchi con la sua Cremonese. Dubbi sulle condizioni di un centrocampista

Dopo la prima vittoria in campionato, la Fiorentina deve provare quantomeno a rilanciarsi nella corsa per la salvezza. La squadra ha trascorso momenti drammatici tutt'altro che terminati, ma deve dare continuità all'ultimo successo, già negli scontri (più o meno) diretti contro Parma e Cremonese.

Cremonese, l'ex viola ci sarà al Franchi

Dopo l'impegno di domani al Tardini, infatti, la Fiorentina ospiterà i grigiorossi, che intanto in questo turno se la vedranno contro il Napoli. Sarà assente l'ex viola Federico Ceccherini -espulso contro la Lazio-, che però tornerà al Franchi scontando la squalifica di una sola giornata.

Rientra Collocolo? Molto difficile

L'unico dubbio di mister Davide Nicola verso la trasferta di Firenze, attualmente, riguarda il centrocampista Michele Collocolo. Il classe 1999 è fuori da fine settembre per infortunio alla coscia, ma sta rientrando in campo a svolgere qualche pezzo di allenamento con la squadra. Il suo rientro è previsto per inizio 2026. Contro la Fiorentina? Sarà comunque difficile vederlo, più probabile per le gare successive.