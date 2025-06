E Dzeko intanto che fa? L'incontro speciale della serata a Spalato. FOTO

Ma Edin Dzeko cosa sta facendo in questo momento? In attesa di essere ufficialmente annunciato dalla Fiorentina, l'attaccante bosniaco è tornato a godersi le proprie vacanze in Croazia a Hvar.

Non è mancata però anche una sua puntata a Spalato dove c'è stato l'incontro a cena ieri sera con la stella dell'Hajduk e anche calciatore della nazionale croata, Marko Livaja in un noto ristorante della zona.

Dzeko tornerà presto al Viola Park per il raduno della formazione gigliata, con la quale ha firmato il contratto della durata di un anno con opzione per la prossima stagione.