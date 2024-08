Perinetti: "La Juventus nel girone C di Serie C darà la possibilità ai tanti tifosi meridionali di abbracciare la propria squadra"

Questo pomeriggio il direttore dell’area tecnica dell’Avellino Giorgio Perinetti, durante un intervento nel corso di "A Tutta C" su TMW Radio, ha parlato di cosa sarà per un club come quello campano affrontare la Juventus Next Gen nel girone C di Serie C. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Io sono favorevole alle seconde squadre, perchè se da un lato tolgono il posto a piazze importanti dall'altro una squadra come la Juve nel nostro girone darà la possibilità a tanti tifosi meridionali dei bianconeri di abbracciare la propria squadra del cuore. La Juve è la più 'anziana' tra le seconde squadre e abbiamo visto che un progetto del genere può portare all'esplosione di giocatori di talento come Soulé, Barrenechea o Huijsen”.

“Il progetto seconde squadre mi piace, ma cambierei qualche regola”

Ha anche aggiunto: “io sono favorevole alle seconde squadre ma rivedrei le regole e l’organizzazione del tutto: si potrebbe arrivare ad un gentlemen’s agreement con i presidenti. Dovrebbero autoimporsi di non utilizzare più di quattro stranieri in campo in modo da permettere anche lo sviluppo dei nostri ragazzi".