Laudisa: "Netta accelerata nella trattativa tra Juventus e Fiorentina per Gonzalez. In casa bianconera i viola sono interessati anche a..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha fatto il punto della situazione sulla trattativa, sottolineando come il passaggio dell’argentino a Torino sia questione di “incastri”. La Fiorentina attende l’arrivo di Albert Gudmundsson per farlo partire, mentre i bianconeri devono considerare anche la questione Chiesa. Questo un estratto delle sue parole a Radio Sportiva:

“Per quello che riguarda il calciomercato della Juventus, nelle ultime ore c’è da sottolineare una netta accelerata nella trattativa con la Fiorentina per portare a Torino Nico Gonzalez. I bianconeri però devono considerare, e allo stesso tempo risolvere, anche tante altre situazioni e per questo l’accordo potrebbe slittare ancora: in casa Juve è da tempo scoppiato il caso Federico Chiesa, che è stato messo fuori rosa ma non ha acquirenti capaci di garantire una parte economica che soddisfi il club, senza dimenticare McKennie”.

Ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda il centrocampista americano, persiste il forte interesse della Fiorentina. Il problema resta il giocatore, che ancora non ha accettato la proposta dei viola: la sensazione è che aspetti qualche offerta dell’ultimo minuto. Sono certo che gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per il mercato della Juventus: sia in entrata che in uscita”.