Pioli: "Quando ero alla Fiorentina, Ranieri mi ha indirizzato verso la strada dell'allenatore. Persona fondamentale"

L'allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli, dopo la vittoria di ieri per 5-1 contro il Cagliari di Ranieri, ha raccontato un aneddoto con il tecnico a Milan TV: “Persona fondamentale per me e per farmi venire l'idea di provare a intraprendere la strada dell'allenatore, una volta smesso da calciatore. Mi ha fatto capire tante cose”.

“Alla Fiorentina mi ha messo il dubbio”

E aggiunge: “Alla Fiorentina ero già molto maturo da calciatore e c'era Ranieri come tecnico. Mi ha dato la possibilità di pensare a un futuro da allenatore. Mi metteva i dubbi sul capire la preparazione delle partite e la gestione dei singoli giocatori”.