Tramontata l'ipotesi D'Aversa dopo il malcontento della piazza: adesso è corsa a due per la panchina della Fiorentina

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe fatto un definitivo dietrofront su Roberto D'Aversa, dopo che la società viola aveva trovato l'accordo nella notte con il tecnico per il post Pioli.

Il dietrofront

A fare da peso sulla bilancia sarebbe stato il malcontento della piazza per un nome non considerato all'altezza della situazione e, per evitare ulteriori proteste, i dirigenti viola avrebbero abbandonato la pista.

I nomi in corsa

Con Galloppa che al momento siede sulla panchina viola (lo farà anche a Magonza e probabilmente anche contro il Genoa), la Fiorentina adesso ha due nomi sul tavolo tra cui scegliere: Alessandro Nesta e Paolo Vanoli, entrambi svincolati dopo le rispettive esperienze sulle panchine del Monza e del Torino.