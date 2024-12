Verso la Fiorentina, un attaccante del Cagliari allena a parte. Nicola rischia di partire per Firenze con un'importante assenza

Finora in questo campionato, la lotta salvezza è appassionante con tante squadre raccolte in pochi punti. Ma ultimamente il Cagliari sta meglio e si è allontanato dalla zona calda. Il prossimo impegno dei sardi è al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, domenica alle 12:30, e mister Davide Nicola potrebbe arrivarci senza un suo centravanti.

Cagliari, attaccante a rischio per sfidare la Fiorentina

Gianluca Lapadula, titolare nell'ultima gara di campionato, ha riportato una contusione al fianco sinistro. Come riportato da Unionesarda.it, l'attaccante del Cagliari si è allenato a parte e sarà rivalutato per la trasferta a Firenze tra venerdì e sabato. La sua presenza è in forte dubbio.