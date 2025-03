Corriere Fiorentino: Volata decisiva. Un mese per la svolta, ma Kean ancora out

Il Corriere Fiorentino in Edicola oggi dedica ampio spazio alla Fiorentina in vista del match di giovedì contro il Panathinaikos.

Prima pagina

In apertura il Corriere Fiorentino intitola: “Volata Decisiva”, continuando poi nel sottotitolo “Campionato e coppe: un mese per la svolta a una stagione finora in chiaroscuro. Kean ancora out, giovedì c'è il Panathinaikos”.

Pagine 2-3

A pagina due il quotidiano scrive nel titolo centrale: “Trenta giorni di fuoco”, con il sottotitolo “Napoli, Juventus, Atalanta, Milan, con in mezzo gli ottavi di Conference: in un mese si decide il destino. I precedenti con le big che fanno sperare”. In taglio alto il giornale fa il punto della classifica viola dopo la giornata di Serie A “La squadra di Palladino di nuovo settima dopo il successo del Bologna”. Nella pagina seguente Il Corriere Fiorentino prende in considerazione l'infermeria viola: “Kean ancora non si allena, Gud stringerà i denti per una maglia da titolare”. In taglio basso scrive “trecento tifosi viola in trasferta”.