Le (poche) probabilità di vedere Kean in campo ad Atene. Gudmundsson prova ad alzare i giri, Adli lavora per esserci

Il Corriere Fiorentino fa il punto in casa Fiorentina in vista della partita di Conference League contro il Panathinaikos.

Il bomber viola Moise Kean, dopo lo scontro con Dawidowicz a Verona, non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo. Raffaele Palladino spera di riuscire a inserirlo fra i convocati per la partita di Atene vista anche la mancanza nella rosa di una vera prima punta di riserva e le difficoltà che ha palesato Zaniolo quando è stato messo in quel ruolo.

Un altro giocatore importantissimo che non è al meglio in casa viola è Albert Gudmunsson. L'islandese è riuscito ha recuperare a tempo di record dalla frattura al coccige e già contro il Lecce è sceso in campo per una manciata di minuti. Il fantasista viola si sta allenando regolarmente con i compagni, cercando di recuperare velocemente la miglior condizione atletica possibile.

Sono invece ancora da valutare le condizioni di Yacine Adli. Il centrocampista è ormai ai box da quasi un mese. Il suo problema alla caviglia sarà monitorato giorno per giorno sperando che giovedì possa essere della partita.