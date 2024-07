FOTO FN - Pongracic in tribuna per assistere all'amichevole della Fiorentina. Poi la partenza insieme al resto della squadra

Marin Pongracic è ufficialmente da oggi un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore croato è arrivato dal Lecce per 15 milioni di euro per rimpiazzare Milenkovic.

Dov'è il croato?

In questi minuti, la squadra di Palladino sta giocando in amichevole contro la Reggiana, ma Pongracic non è nemmeno in panchina. Infatti, come immortalato da Fiorentinanews.com, il classe '97 è sulle tribune del Viola Park ad assistere al match.

Ecco quando ci sarà l'esordio di Pongracic

Pongracic comunque partirà con i compagni alla volta dell'Inghilterra, dove la Fiorentina disputerà una mini tournèe. In quell'occasione l'ex Lecce farà il proprio esordio con la maglia viola.