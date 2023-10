Corriere dello Sport-Stadio: I bomber più numerosi e il peggior attacco

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina leggiamo questo titolo: "Aria di Champions". Sottotitolo: "Viola senza limiti Gonzalez, Nzola e 30 mila tifosi: obiettivo quota 20". Sommario: "La Fiorentina ha conquistato 13 punti nelle ultime cinque partite Italiano insiste con il 4-2-3-1: Arthur regista sulle fasce giocano Kayode e Parisi".

A pagina 14 grande spazio a: “Fiorentina l’entusiasmo che alimenta un sogno Italiano nel derby contro l’Empoli vuole allungare la striscia positiva”.

A pagina 15 sempre sul match di stasera c'è: “I bomber più numerosi contro il peggior attacco”. Sommario: “L’Empoli ha segnato una volta in 8 gare La Fiorentina ha invece mandato a segno in serie A 9 uomini diversi e, fino al turno passato, aveva la più alta percentuale realizzativa (il 20% delle conclusioni)”. Di spalla infine: “Stasera in trentamila poi si replica giovedì”.