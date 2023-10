Qualche problema muscolare ha impedito a Cristiano Biraghi di trovare in questo inizio di stagione la continuità che aveva avuto gli anni scorsi. Il capitano della Fiorentina non sarà della partita stasera contro l'Empoli, con Parisi pronto a prendere il suo posto sulla corsia sinistra. Non ce ne voglia Terzic, che la sua figura in fondo l'ha sempre fatta, ma Dio benedica il giorno in cui la società viola ha deciso di fare quell'investimento.

E pensare che il grande dubbio, nei giorni dell'arrivo di Parisi, era proprio dovuto alla presenza nello stesso ruolo di Biraghi. Un doppione secondo qualcuno, soldi che si potevano spendere in altri reparti a detta di qualcun altro. Ma che certi ragionamenti non potessero stare né in cielo né in terra era palese, e per fortuna i fatti lo stanno confermando.

Un po' perché, a posteriori, gli infortuni di Biraghi e Dodò hanno rivoluzionato le gerarchie. Un po' perché un talento come Parisi, se capita l'occasione, va preso e basta. Stasera per il numero 65 sarà una partita speciale, contro la squadra che l'ha lanciato permettendogli di mettersi in mostra. E i tifosi della Fiorentina se lo godono, pensando al fatto che la presenza di Biraghi non sia più imprescindibile.