I convocati della Fiorentina: dopo la sosta riecco il vice Terracciano. Ma Italiano perde il suo capitano

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro l'Empoli. Dopo qualche gara da assente per infortunio, si rivede Oliver Christensen, regolarmente a disposizione del tecnico gigliato.

Fiorentina che chiama Dalle Mura in difesa per l'assenza, a sorpresa, di Cristiano Biraghi: per lui, un sospetto problema al polpaccio. Il capitano viola dunque non risulta nell'elenco, in cui manca anche Niccolò Pierozzi, che ha giocato con la Primavera, insieme ad Amatucci, anche lui assente per domani. Viola che quindi avrà a disposizione soltanto due terzini: Parisi e Kayode.

Di seguito la lista completa: Terracciano, Christensen, Martinelli, Kayode, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Parisi, Comuzzo, Dalle Mura, Barak, Bonaventura, Duncan, Arthur, M. Lopez, Infantino, Mandragora, Brekalo, Sottil, Kouamé, Nzola, Beltran, Gonzalez, Ikoné.