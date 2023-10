Carlo Conti: "Godiamoci questo momento, ma poi non facciamo come al solito. Anche se perdiamo non possono tornare le critiche"

Il presentatore televisivo e tifoso viola Carlo Conti ha raccontato al Brivido Sportivo le sue emozioni riguardo al nuovo centro sportivo della Fiorentina:

“Come dice l'architetto Casamonti, mi piace il concetto di Viola Park, inteso come la Casa per tutti i generi e tutte le generazioni. Un orgoglio per la società ma anche per tutta Firenze”.

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo ringraziare Commisso per l'investimento che ha fatto, che rimarrà alla Fiorentina e ai fiorentini per sempre”.

Infine sulla squadra: "Parlo da tifoso e dico solo di goderci il momento e di non fare come al solito che, il giorno dopo una partita persa, escono di nuovo critiche e negatività".