Le tre alternative che ha in mano Pioli

Per un attimo facciamo finta che la Fiorentina non potrà avere a disposizione Albert Gudmundsson per il prossimo match di campionato contro il Napoli: quali potrebbero essere le alternative in mano al tecnico viola, Stefano Pioli?

La prima

Qualora volesse continuare sul solco del trequartista e due punte, dovrebbe lanciare in campo Fazzini alle spalle di Kean (mattatore in Nazionale) e Piccoli. Ipotesi azzardata questa, anche perché il Napoli è una formazione di valore, ma in fase offensiva sarebbe un uno contro uno costante contro la retroguardia a tre deglli azzurri.

La seconda

Centrocampo a cinque, un trequartista alle spalle di un'unica punta. Anche in questo caso dovrebbe essere Fazzini a prendere il posto di Gudmundsson e piazzarsi dietro al punto di riferimento offensivo che non potrebbe essere altrimenti che Kean. Un po' quello che abbiamo visto a lungo (specie nella seconda parte del campionato) nella scorsa stagione durante la gestione di Palladino.

La terza e ultima

Niente trequartista e quindi Fazzini resterebbe in panchina, ma dentro ancora cinque centrocampisti e due punte ‘pesanti’ come Kean e Piccoli. In questo caso la Fiorentina si metterebbe a specchio rispetto al Napoli di Conte che fa del 3-5-2 il suo marchio di fabbrica da tempo ormai.

Per inciso le opzioni sarebbero valide anche con Gudmundsson recuperato, ma visto il momento che sta per iniziare, particolarmente ricco di appuntamenti, non crediamo che la Fiorentina abbia molta voglia di rischiare.