Vi ricordate di Eysseric? L'ex numero 10 della Fiorentina ripartirà... dal Lussemburgo
Un passaggio poco significativo alla Fiorentina e una maglia numero 10 che ancora grida vendetta. I tifosi viola si ricorderanno sicuramente di Valentin Eysseric che adesso, all'età di 34 anni, è pronto a rimettersi in gioco.
Prossima tappa: Lussemburgo
Il francese infatti ripartirà dall'UNA Strassen, uno dei principali club del campionato del Lussemburgo. L'accordo è arrivato dopo che Eysseric era rimasto svincolato a seguito della parentesi con l'Igdir FK, nella seconda serie turca.
Esperienza da vendere
Nonostante la carta d'identità ormai piuttosto avanzata, Eysseric può rappresentare un valore aggiunto in un campionato di livello piuttosto basso come quello del Lussemburgo, forte anche di esperienze importanti in Serie A e nella Ligue 1 francese.
💬 Commenti