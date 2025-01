Il Torino brucia la concorrenza della Lazio per Casadei. E i biancocelesti virano su un talento del Bologna

Cesare Casadei non sarà un giocatore della Fiorentina. Il club viola lo aveva attenzionato fortemente in estate e probabilmente il suo nome era tornato d'attualità anche in questo gennaio, ma poi la trattativa non è decollata e su di lui si sono fiondate altre squadre.

Intreccio di mercato

In particolare il Torino, che secondo Sky Sport è sempre più vicino a bruciare la concorrenza della Lazio. Casadei dunque sarà molto probabilmente granata, mentre i biancocelesti vireranno su Giovanni Fabbian del Bologna in uno scambio con Loum Tchaouna, che invece si unirebbe alla corte di Italiano.